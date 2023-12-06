Захарова пригрозила НАТО ударом по их истребителям

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переданные НАТО Украине истребители, будут законной целью для российских военных. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что значительная часть аэродромов Украины разрушена, поэтому нельзя исключать, что боевые самолеты будут отправляться из других стран.
Захарова оценила риски эскалации конфликта и заявила, что напряженность между НАТО и Россией продолжает расти.
Прежде сообщалось, что страны Европы заявили о своем намерении передавать Киеву истребители в начале 2024 года. С просьбой направить вооружение, Киев прежде обратился к Дании, Бельгии и Нидерландам. Предполагается, что Украина может получить от союзников более полусотни боевых самолетов.
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Анастасия Крестьянова