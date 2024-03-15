Захарова прокомментировала требование ЕП вернуть Румынии золотой запас

Голосование по выборам президента Российской Федерации официально стартовало — первые избирательные участки уже открылись на Камчатке и Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию региональных избиркомов.

Губернатор Камчатского края, в котором уже наступило 15 марта, Владимир Солодов проголосовал на выборах первым из глав российских регионов, отдав свой голос в электронном формате.В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) уже заработала видеостена с трансляциями с различных избирательных участков по всей России. На церемонии её запуска присутствовали глава ЦИК Элла Памфилова и её заместитель Николай Булаев, а также замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.