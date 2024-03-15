Захарова прокомментировала требование ЕП вернуть Румынии золотой запас

Фото: Пресс-служба МИД России
Москва не только уже вернула все золото, отправленное в Россию в 1916-1917 годах, но и простила Бухаресту огромный долг за причиненные беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя выдвинутое ранее Европарламентом требованиевернуть Румынии полученный в годы Первой мировой войны золотой запас.
Захарова указала, что Советский Союз передал румынскому правительству весьма крупные золотые запасы еще в 1935 году. Также, добавила официальный представитель МИДа, Бухарест обязан был выплатить СССР репарации в размере $300 млн за совместное с Германией нападение на нашу страну летом 1941 года, однако советское правительство простило Румынии данный долг.
Ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к России вернуть Румынии ее золото и объекты культурного наследия, переданные Российской империи на хранение в 1916-1917 годах. Речь идет про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые Россия до сих пор не вернула. По утверждению депутатов, Москва тем самым нарушила нормы международного права.
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«Как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365-1665 т золота, что в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах«, — отметила Мария Захарова, предложив подсчитать все долги Румынии перед СССР и Российской Федерацией.
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Артем Путинцев