Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

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Депутаты Европарламента потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста парламентской резолюции.
«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — сообщается в резолюции парламентариев.По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные ценности и тем самым нарушила нормы международного права.
Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что скифское золото должно вернуться в Крым. По мнению спикера, сейчас в Амстердаме находится более 2 тысяч музейных экспонатов на сумму более $1 млн.
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Мария Федоровцева