Абхазия объявила 24 марта днем траура

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Глава Абхазии Аслан Бжания принял решение объявить 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу представителя.
Таким образом, президент Бжания выразил солидарность с Россией.
Ранее правительство Никарагуа объявило 24 марта днем национального траура. Власти страны объявили, что отвергают и осуждают теракт в «Крокус Сити Холле».
Аналогичное решение приняла Республика Сербская.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Ранее правительство Никарагуа объявило 24 марта днем национального траура. Власти страны объявили, что отвергают и осуждают теракт в «Крокус Сити Холле».
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
Александр Климов