Захарова: Решение России о прекращении переговоров с Японией остаётся в силе

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Решение Москвы о прекращении переговоров по мирному договору с Токио остаётся в силе, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«О чем говорить? В таких условиях мы не видим никакой возможности продолжать с Токио имевший место диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных, добросовестных отношений», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Токио вводит антироссийские санкции, а русофобские настроения в японском обществе только продолжают расти.
При этом, 30 января 2024 года японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что хотел бы заключить мирный договор с Российской Федерацией, пока ещё находится на своём посту.
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Евгения Парфентьева