Захарова: Россия не видит препятствий для продолжения диалога с США

23 октября 2025, 11:54

Мария Захарова (Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova)

Россия не видит препятствий для продолжения диалога с США по согласованию политических рамок урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.





Захарова отметила, что этот процесс требует «трудной и кропотливой работы», которая должна вестись исключительно дипломатическими методами, «а не через утечки и вбросы».





«Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами РФ и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования и насыщения их конкретными результатами», — подчеркнула дипломат.

