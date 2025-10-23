Захарова: Россия не видит препятствий для продолжения диалога с США
Россия не видит препятствий для продолжения диалога с США по согласованию политических рамок урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что этот процесс требует «трудной и кропотливой работы», которая должна вестись исключительно дипломатическими методами, «а не через утечки и вбросы».
«Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами РФ и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования и насыщения их конкретными результатами», — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, Москва стремится к такому формату переговоров, который позволит устранить первопричины конфликта и обеспечить устойчивый мир в рамках евразийской и глобальной системы неделимой безопасности.