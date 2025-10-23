Российский фондовый рынок обвалился после новых заявлений США и введения санкций
Российский фондовый рынок начал торги в четверг, 23 октября, с падения на фоне усиления геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии снизился более чем на 100 пунктов и составил 2 559 пунктов, свидетельствуют данные площадки.
Ослабление рынка произошло после заявлений американского президента Дональда Трампа, который отказался от предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы США, переговоры не принесут ожидаемого результата.
Дополнительное давление на рынок оказали новые санкции против российских нефтяных компаний. В американском Минфине пояснили, что ограничения связаны с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».
Неделю назад фондовый рынок демонстрировал рост после телефонного разговора президентов США и России, когда стороны договорились о возможных переговорах в Будапеште. Тогда индекс Мосбиржи вырос примерно на 200 пунктов.
Читайте также: