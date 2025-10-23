Российский фондовый рынок обвалился после новых заявлений США и введения санкций

23 октября 2025, 10:36

Фото: iStock/peshkov

Российский фондовый рынок начал торги в четверг, 23 октября, с падения на фоне усиления геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии снизился более чем на 100 пунктов и составил 2 559 пунктов, свидетельствуют данные площадки.