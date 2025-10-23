Индия пересматривает документацию о торговле нефтью с Россией, пишет Reuters

23 октября 2025, 11:25

Reuters: компании Индии пересматривают документацию о торговле нефтью с Россией

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы по поставкам нефти, чтобы убедиться, что они не идут напрямую от «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщает Reuters 23 октября со ссылкой на источники.