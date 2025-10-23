Индия пересматривает документацию о торговле нефтью с Россией, пишет Reuters
Нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы по поставкам нефти, чтобы убедиться, что они не идут напрямую от «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщает Reuters 23 октября со ссылкой на источники.
Ранее, 22 октября, Министерство финансов США объявило о введении санкций против указанных компаний.
По словам собеседников агентства в торговых кругах, индийские государственные НПЗ редко покупают российскую нефть напрямую у этих поставщиков — закупки, как правило, осуществляются через посредников.
21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы сократит закупки российской нефти.
Перед этим, 16 октября, заместитель председателя правительства Александр Новак выразил уверенность в стабильности экспорта нефти в Индию и отметил готовность к дальнейшему сотрудничеству, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ориентируется прежде всего на официальные заявления из Нью‑Дели и Пекина.
