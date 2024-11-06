Захарова с иронией оценила поздравление Зеленского Трампу после президентских выборов

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения Владимира Зеленского, поздравившего Дональда Трампа с победой на выборах в США.
Мария Захарова в своём Телеграм-канале опубликовала слова Владимира Зеленского. Он говорил о том, что уважает политику Дональда Трампа.
Мария Захарова считает, что Зеленский в конце поздравления американского президента должен был написать «Ваш Володимир — Бурисма — Зеленский». Так она в ироничной форме напомнила о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.
Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Политик заявил, что его правление будет считаться «золотой эпохой» в истории США.
Читайте также:
«Золотая эпоха в истории»: Трамп стал 47-м президентом США
Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США
Дональд Трамп исполнил «победный танец» под песню YMCA
«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», — написала официальный представитель МИД России.
Мария Захарова считает, что Зеленский в конце поздравления американского президента должен был написать «Ваш Володимир — Бурисма — Зеленский». Так она в ироничной форме напомнила о связях украинской нефтегазовой компании «Burisma» со связями с близкими 46-го президента США Джо Байдена.
Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Политик заявил, что его правление будет считаться «золотой эпохой» в истории США.
Читайте также:
«Золотая эпоха в истории»: Трамп стал 47-м президентом США
Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США
Дональд Трамп исполнил «победный танец» под песню YMCA
Ольга Енгалычева