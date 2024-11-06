Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.
«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал Зеленский в соцсети X.
Он также отметил, что надеется на дальнейшую поддержку США.
Тем временем, в окружении Владимира Зеленского царит паника из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим делал ставку на Харрис. И сейчас в окружении Зеленского царит уныние, паника и поиски вариантов, как понравиться Трампу.
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