«Золотая эпоха в истории»: Трамп стал 47-м президентом США

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде.
«Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — сказал Трамп.
Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.
Ранее Трамп заявлял, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.
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Элина Позднякова