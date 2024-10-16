Захарова сделала заявление по «плану победы» Зеленского

Фото: сайт МИД РФ
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, иронично прокомментировала план Владимира Зеленского по украинскому конфликту. Дипломат назвала его планом «Я» и заявила на фбрифинге, что вместо него сработает план «Z».
Захарова заметила, что Зеленский уже испробовал множество планов, начиная с «А» и заканчивая «Я».
Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» в эту среду, 16 октября. Стратегия содержит пять основных пунктов и три секретных дополнения. Первым пунктом значится приглашение Украины в НАТО, вторым — разрешение на удары западными ракетами по России, третьим — размещение на Украине комплекса «неядерного сдерживания» России. Четвертый пункт включает полезные ископаемые, которыми Зеленский готов поделиться с Западом. А в пятом пункте расписано празднование и обмен опытом победы над Россией с военными НАТО. По замыслу Зеленского, конфликт должен завершиться к 2025 году.
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«Кажется, он перебрал все буквы алфавита и дошел до последней — буквы «Я». В английском это звучит как план «Z», последняя буква в алфавите. Этот план, наверняка, сработает, в отличие от всех предыдущих», — цитирует Захарову РИА Новости.
Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» в эту среду, 16 октября. Стратегия содержит пять основных пунктов и три секретных дополнения. Первым пунктом значится приглашение Украины в НАТО, вторым — разрешение на удары западными ракетами по России, третьим — размещение на Украине комплекса «неядерного сдерживания» России. Четвертый пункт включает полезные ископаемые, которыми Зеленский готов поделиться с Западом. А в пятом пункте расписано празднование и обмен опытом победы над Россией с военными НАТО. По замыслу Зеленского, конфликт должен завершиться к 2025 году.
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Лия Мурадьян