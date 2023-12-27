Фото: Telegram-канал Марии Захаровой
Весь 2024 год США будут предпринимать любые усилия, чтобы «держать на плаву» украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
«Они будут делать все, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам» (цитата по РБК), — сказала она.Внутренние проблемы Украины делают финансовую помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Чикагского университета Джон Миршаймер. По словам эксперта, проблемы связаны с неспособностью ВСУ пополнять собственные войска и мобилизовать население. Кроме того, Миршаймер назвал армию Украины «обречённой» из-за огромных проблем вследствие недостатка личного состава и техники.
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