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В США считают, что пора перестать верить в победу ВСУ

Экс-разведчик Шаффер: Западу стоит прислушаться к словам Путина об Украине
20 декабря 2023, 14:19
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Руководствам стран Запада стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать надеяться на победу ВСУ. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
«В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь. Это сумасшествие», - рассуждает Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он напомнил, что Путин четыре часа общался с народом и СМИ в рамках пресс-конференции. Бывший разведчик отметил, что не в интересах США продолжать притворяться, что Россия не выигрывать.


По его словам, западные СМИ уже должны признать горькую правду о поражении ВСУ на поле боя и превосходство армии России.

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Генерал из НАТО раскрыл неожиданную деталь о мирных переговорах РФ и Украины
Генерал Борхес: территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога
20 декабря 2023, 13:37

Фото: iStock/3dmitry

Служивший в структурах НАТО португальский генерал Жуан Виейра Борхес заявил, что территориальные уступки со стороны Украины станут частью мирного процесса с Россией. Об этом сообщает ONET.
По мнению военного, РФ не будет подписывать мирные соглашения, если украинское правительство откажется от территориальных уступков. Борхес добавил, что такой шаг для Киева будет вынужденным, так как количество помощи от западных союзников сокращается, а длительность противостояния увеличивается.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос переговоров с РФ неактуальным. Он отметил, что в настоящее время идёт работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Однако при этом РФ множество раз выражала готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них.

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The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
20 декабря 2023, 12:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

С начала СВО издание публиковало материалы о конфликте на Украине в отдельной рубрике.
Газета The Washington Post убрала рубрику, которая была посвящена Украине, с главной страницы своего сайта.

С начала СВО материалы об украинском конфликте публиковались в отдельной рубрике «Война на Украине». Ссылка на неё размещалась на главной странице сайта. Она стояла между разделами «Мнения» и «Стиль». В данный момент прочитать статьи о ситуации на Украине возможно в разделе «Мир». Там же находятся материалы по другим международным вопросам.

Западные СМИ и эксперты все чаще говорят об усталости Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Украиной и западными партнерами только обострились на фоне провала киевского контрнаступления.

Пытаясь как-то оправдать отсутствие успехов на поле боя, украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточном объёме поставок. На это чиновники альянса отвечали, что Украине передано всё необходимое.

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В США призвали Украину использовать методы Третьего рейха
Экс-генерал США Ходжес: Киеву стоит скопировать нацистскую Германию 1944 года
20 декабря 2023, 11:51

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине стоит скопировать действия нацистской Германии 1944 года, чтобы иметь возможность противостоять России. Так считает бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Он уверен, что Украине стоит задуматься об увеличении производства боеприпасов и оружия. Ходжес считает, что это возможно даже при условии постоянных обстрелов.

«Подумайте о том, что сделала Германия в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов», - сказал Ходжес в интервью YouTube-каналу Perun.

При этом производство самолетов в Германии неустанно росло. Таким образом, Ходжес делает вывод, что Украина все-таки сможет поднять производительность вооружения. Тем более при помощи некоторых западных компаний.

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В США заметили изменения в заявлениях Украины
Newsweek: Украина начала терять уверенность в своих силах
20 декабря 2023, 10:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Заявления украинского правительства о превосходстве ВС РФ и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность. Об этом сообщает Newsweek.
Авторы статьи сообщают, что большинство военных чиновников Украины отмечали превосходство российских военных операций, а также их нарастающие обороты, особенно с наступлением холодов. Отмечается, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сделал откровенное признание о том, что на линии боевого соприкосновения сложилась тяжелая ситуация.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Новости СВО: где ВСУ попали в «огневой мешок», на каком участке идут в штурм ВС РФ
20 декабря 2023, 10:07

Фото: istock / JARAMA

ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках фронта. Противник пытается сдержать оборону и стягивает дополнительные силы. О том, как складывается ситуация в зоне проведения спецоперации, кто перехватил инициативу, и где готовятся пойти в штурм российские военные, расскажет редакция «Радио 1».

В зоне СВО уничтожили наемника из США, который высмеивал российских солдат


Американский наемник Итан Хантер Хертвек ликвидирован в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает агентство TrackANaziMerc. Бывший морской пехотинец ВС США пропагандировал негативное отношение к российским военным и насмехался над ними в своих социальных сетях.

Украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала СВО
Украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала СВО

Наемник вступил в ряды ВСУ летом текущего года и выполнял задачи в качестве военного медика. Американский пехотинец был убит в районе Авдеевки во время позиционного боя.

Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили пикапы с личным составом ВСУ


Пикапы с личным составом ВСУ уничтожены FPV-дронами группировки войск «Днепр». Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в результате атаки, были уничтожены как минимум три украинских бойца. После успешного завершения операции расчет группировки сменил боевые позиции, чтобы не дать врагу нанести ответный удар.


На Запорожском участке фронта ВС РФ полностью перехватили инициативу



Противник практически не ведет активных боевых действий на Запорожском участке фронта, инициатива полностью на стороне ВС РФ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, приводит его слова издание РИА Новости. По его словам, российские военные ведут активную оборону, тогда как ВСУ «практически выдохлись».

Глава региона добавил, что украинская группировка «Марун» покинула Запорожское направление и ВСУ были вынуждены распределять свои резервы, чтобы закрыть бреши.


Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке


Украинские боевики выпустили ракету по Донецку. Снаряд попал в подъезд жилого многоэтажного дома, что спровоцировало взрыв. Об этом сообщает издание РИА Новости. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, жертв удалось избежать.


Последние новости СВО


ВС РФ перешли в наступление на нескольких участках фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Активные бои российские военные ведут на Лиманском направлении. Также ВС РФ атакуют по всей линии соприкосновения на Соледарском участке. Западнее Бахмута идет зачистка территорий от вражеских подразделений. ВС РФ готовятся к штурму Красного.

Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин

Ситуация в районе Клещеевки складывается в пользу российских бойцов. Они вплотную подошли к вражеским формированиям, расположенным в населенном пункте.

ВСУ стягивают резервы под Крынки. По личному составу противника ведется постоянный огонь. Продолжается операция по охвату Авдеевского укрепрайона.

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#минобороны рф
#сво
#всу
#вс рф
#наемник
#запорожье
#украина
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Бойцы ВСУ признались в мрачном настроении из-за ситуации на поле боя
Naharnet: бойцы ВСУ мрачнеют от понимания мощи РФ и отсутствия поддержки Запада
20 декабря 2023, 08:59

Фото: istock / Mariia Kokorina

Настроение солдатов Вооруженных сил Украины становится все мрачнее с приближением зимы. Бойцы разочарованы, что вместо наступления они перешли в оборону, переживают по поводу отсутствия помощи от западных союзников, а ВС РФ наращивают мощь. Об этом пишет портал Naharnet.

«Причина, по которой украинцы мрачны: они теперь чувствуют, что не только не преуспели в этом году... Они знают, что игра россиян улучшается. Они видят, что происходит в Конгрессе, и они видят, что произошло в ЕС (отсутствие прогресса в выделении 50 млрд евро)», — заявил Ричард Бэрронс, бывший генерал армии Великобритании.
В основном, украинские бойцы жалуются на нехватку ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников, ремонта машин в короткие сроки. Украинские беспилотники, которые работаю на высоте до 500 метров, обладают меньшей дальнобойностью в сравнении с российскими дронами. БПЛА из России могут подниматься на 2 тысяч километров и, таким образом, избегать РЭБ.

Кроме того, издание пишет, что ряд подразделения несколько месяцев ждут поставок обещанного вооружения, некоторые укомплектованы только на 60 процентов.

«Главная цель на зиму — потерять как можно меньше людей. Зимой освободить Донецк или Бахмут не представляется возможным, потому что у них (россиян) слишком много живой силы», — заявил командир мехбатальона под Бахмутом.
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#евро
#вс рф
#донецк
#вооружения
#всу
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В зоне спецоперации уничтожили наемника из США, который высмеивал российских солдат
Ликвидирован наемник из США Итан Хертвек, высмеивавший российских солдат
20 декабря 2023, 08:31

Фото: istock / Dmitry Belyaev

В зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях. Об этом сообщает агентство TrackANaziMerc, которое специализируется на поиске пропавших, ушедших и погибших иностранных наемников на территории Украины
По данным издания, бывший морской пехотинец ВС США, приехал на Украину летом этого года и проник в ряды военных медиков, как множество так называемых «солдат удачи» из других стран. Но, по информации источников, деятельность Хертвека была направлена на критику и оскорбления военнослужащих из России.

Пехотинца ликвидировали в районе Авдеевки в рамках спецоперации.

Ранее пленный ВСУ рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#операции
#солдат
#солдаты
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Телефон спас военного от пули снайпера ВСУ
20 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Pinkypills

Российский военный спасся от выстрела украинского снайпера.
Пулю остановил смартфон, который лежал в кармане рядом с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

Известно, что пуля прошла между пластин бронежилета и застряла в смартфоне. Солдат отделался легким ранением.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что ВСУ ещё до начала российской СВО прицельно обстреливала село в Донбассе, открывая по нему шквальный огонь. Об этом пишет РИА Новости.

Организованное военное сопротивление Украины может закончиться весной 2024 года. Такой прогноз сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РИА Новости.

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#всу
#сво
#украина
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В Запорожье спрогнозировали сроки обрушения фронта ВСУ
Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может завершиться уже весной
20 декабря 2023, 07:05

Фото: istock / Anna_Anikina

Организованное военное сопротивление Украины может закончиться весной 2024 года. Такой прогноз сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РИА Новости.

«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт Вооруженных сил Украины рухнет», — заявил губернатор.
Балицкий отметил, что падению основного фронта ВСУ способствуют 2 фактора — нехватка вооружение украинской армии и их слабая подготовка.

Он обратил внимание, что в составе ВСУ почти не осталось националистических батальонов, а вся армия «состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем». Помимо этого, он отметил, что из-за неумения украинских бойцов пользоваться вооружением идут ее «большие потери».

Ранее украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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