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Руководствам стран Запада стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать надеяться на победу ВСУ. Такое заявление сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
«В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь. Это сумасшествие», - рассуждает Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он напомнил, что Путин четыре часа общался с народом и СМИ в рамках пресс-конференции. Бывший разведчик отметил, что не в интересах США продолжать притворяться, что Россия не выигрывать.
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