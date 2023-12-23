В США раскрыли, почему нет смысла дальше поддерживать Украину

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Внутренние проблемы Украины делают финансовую помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Чикагского университета Джон Миршаймер.
По словам эксперта, проблемы связаны с неспособностью ВСУ пополнять собственные войска и мобилизовать население. Кроме того, Миршаймер назвал армию Украины «обречённой» из-за огромных проблем вследствие недостатка личного состава и техники.
Аналитик предполагает, что русские продолжат доминировать на поле боя, независимо от помощи США.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил успех Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. По его мнению, ВСУ отступают по всей линии фронта, и Россия в случае прекращения помощи Украине со стороны Соединённых Штатов вполне может взять Одессу и Харьков.
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Артем Путинцев