Захарова: выход Армении из ОДКБ не относится к национальным интересам страны

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах государства, а не на «заигрываниях» с Западом.
По мнению официального представителя МИД РФ, такое решение не относится к исконным национальным интересам страны. Захарова подчеркнула, что каждая страна вольна выбирать, с какими объединениями она хочет сотрудничать, однако это следует делать «с опорой на реальность».
По словам Захаровой, она не знает, по какой причине политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сказал журналистам, что не будет присутствовать на заседании Организации договора о коллективной безопасности в декабре. По мнению Симоняна, ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории государства.
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По словам Захаровой, она не знает, по какой причине политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории государства.
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Екатерина Коршунова