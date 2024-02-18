Захарова высмеяла Кулебу, затянувшегося сигарой в прямом эфире

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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала поведение находящегося в Мюнхене министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он позволил себе смачно затянуться сигарой в прямом эфире всеукраинского телемарафона.
Российский дипломат с иронией предположила, что в очередном пакете помощи Германии для Украины лежали сигары, а украинский министр иностранных дел, которого Захарова назвала «Кулебище», решил их продемонстрировать.
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Александр Бойцов