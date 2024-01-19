«Лучшая сделка в мире»: Кулеба меняет жизни украинцев на оружие США

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Киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих военных для участия в боевых действиях против армии России, взамен Украина просит американские оружие и деньги. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает Bloomberg.
По словам Кулебы, что при таком раскладе США сохраняют жизни своих солдат.
Ранее Кулеба заявлял, что ВСУ повалили контрнаступление из-за разведывательных дронов РФ. По его словам, беспилотников было настолько много, что военные практически не могли передвигаться, так как, вылезая из леса или окопа, из сразу обнаруживал разведывательный дрон, который оперативно отправлял сообщение на ударный дрон. После чего сразу же наносился удар.
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«Мы вроде как предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, вы даёте нам оружие и деньги, а мы сделаем всю работу», — заявил Кулеба журналистам в Давосе.
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Элина Позднякова