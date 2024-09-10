Захарова заявила, что Киев давно поддерживает контакты с террористами

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев атакой на Курскую область хотел вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры на своих условиях. Об этом он рассказал в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.