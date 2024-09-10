Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские власти давно поддерживают контакты с террористами. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против Российской Федерации.
Она подчеркнула, что проблема имеет ещё более широкий масштаб, заявив, что Банковая фактически стала новой международной террористической организацией, за которой, как обычно, стоят Вашингтон и Лондон.
После удара украинского дрона в подмосковном Раменском Захарова заявила, что чем слабее позиции Украины «на земле», тем сильнее у неё желание совершать террористические акты.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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*запрещённые в России террористические организации
«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага», — написала официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что проблема имеет ещё более широкий масштаб, заявив, что Банковая фактически стала новой международной террористической организацией, за которой, как обычно, стоят Вашингтон и Лондон.
После удара украинского дрона в подмосковном Раменском Захарова заявила, что чем слабее позиции Украины «на земле», тем сильнее у неё желание совершать террористические акты.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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*запрещённые в России террористические организации
Дарья Осипова