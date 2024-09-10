Мэр Москвы сообщил об отражении атаки БПЛА на российскую столицу

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что четыре БПЛА Вооруженных сил Украины были сбиты в Подольском городском округе в ночь на вторник 10 сентября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито ещё четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Тульской, Московской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Брянской и Орловской областями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова