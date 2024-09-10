Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО
Российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском. Видеозапись он опубликовал в своем Instagram*.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. В результате удара БПЛА по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102.
На кадрах видно балкон, на котором выбиты все стекла. Также Тимур Одилбеков показал вид на соседний дом, где есть следы сажи от пожара. По его словам, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами
*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
«Раменское, Высоковольтная... А я просто сюда заехал ночью поспать и двинуть дальше», — написал он.
На кадрах видно балкон, на котором выбиты все стекла. Также Тимур Одилбеков показал вид на соседний дом, где есть следы сажи от пожара. По его словам, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
Стало известно, кого ВСУ отправляют на фронт
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Мирошник назвал атаку украинских БПЛА на Подмосковье террористическими методами
*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
Дарья Осипова