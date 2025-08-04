Захарова заявила, что претензии Канады к присоединению территорий к РФ вернулись «бумерангом»
Захарова: часть провинций Канады недовольна Оттавой и желает независимости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что претензии Канады к легитимности референдумов о присоединении новых регионов к России вернулись стране «бумерангом». Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.
По её словам, несколько провинций Канады выражают недовольство федеральным центром в Оттаве и уже заявляют о желании отделиться.
Захарова напомнила, что премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит вместе с министром юстиции Микки Эмери требуют от избирательной комиссии устранить препятствия для проведения референдума о независимости от Канады.
«Бумеранг, запущенный Оттавой, попал в гущу кленовых листьев», – написала политик.Дипломат также обратила внимание на данные опросов, согласно которым каждый третий житель провинции Манитоба не видит своего будущего в составе единой канадской федерации.
Помимо этого, Захарова указала на признаки «фейл-стейт» в Канаде, включая неспособность поддерживать нормальные отношения с соседними странами, а также на рост неонацистской идеологии среди отдельных диаспор.