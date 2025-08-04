Захарова заявила, что претензии Канады к присоединению территорий к РФ вернулись «бумерангом»

04 августа 2025, 17:31

Захарова: часть провинций Канады недовольна Оттавой и желает независимости

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что претензии Канады к легитимности референдумов о присоединении новых регионов к России вернулись стране «бумерангом». Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.





По её словам, несколько провинций Канады выражают недовольство федеральным центром в Оттаве и уже заявляют о желании отделиться.



Захарова напомнила, что премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит вместе с министром юстиции Микки Эмери требуют от избирательной комиссии устранить препятствия для проведения референдума о независимости от Канады.





«Бумеранг, запущенный Оттавой, попал в гущу кленовых листьев», – написала политик.