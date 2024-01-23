Депутат Лантратова: Энергетики могут спровоцировать психические заболевания

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Так она прокомментировала внесённый в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним.
«Энергетическими напитками можно повредить слизистую желудка, обострить нервные и психические заболевания, спровоцировать бессонницу и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Детям лучше не употреблять энергетики: их организм не окреп, сердце находится в состоянии роста, не исключено, что энергетики противопоказаны им по состоянию здоровья. К этому вопросу стоит относиться серьёзно», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.
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