Законопроект об уголовном наказании за русофобию поддержали в правительстве РФ

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В комиссии правительства России по законопроектной деятельности поддержали законопроект по введению уголовной ответственности за русофобию. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что принятие закона позволит внести в Уголовный кодекс статью о русофобии. Согласно ей, лица, совершившие дискриминационные действия за пределами России, будут нести ответственность. Уточняется, что речь идёт об иностранных должностных лицах, должностных лицах публичной международной организации, иностранных гражданах, использующих служебное положение для дискриминации россиян.
В пояснительной записке указывается, что законопроект предлагается для защиты от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел и иных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества.
Предложение о введении уголовного наказания за русофобию поступило в июле этого года от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
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В пояснительной записке указывается, что законопроект предлагается для защиты от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел и иных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества.
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Анастасия Чинкова