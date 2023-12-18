Законопроект об уголовном наказании за русофобию поддержали в правительстве РФ

В марте 2024 года состоятся выборы президента России. 16 декабря инициативная группа официально поддержала действующего главу страны Владимира Путина. Кроме того, два кандидата на выборы предложило Московское городское отделение КПРФ. 17 декабря также состоялось собрание, члены которого поддержали самовыдвиженку из Ржева Екатерину Дунцову. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о кандидатке, почему она решила баллотироваться, и кто будет участвовать в президентской кампании от КПРФ.