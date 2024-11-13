В Подмосковье установили охранную зону одного из старейших заповедников

Фото: природоохранный фонд «Верховье»
Охранную зону дендрологического парка «Волхонка» установили в Московской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Дендропарк «Волхонка», расположенный в Богородском городском округе, является одной из старейших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Подмосковья, установление охраной зоны поможет защитить ценный природный комплекс от вредного антропогенного влияния, отметил глава Минэкологии региона Павел Бида.
Общая площадь ООПТ составляет более шести гектаров. На этой территории обитает 55 видов позвоночных животных, в том числе редких. А предметами особой охраны являются луговые комплексы и обыкновенный уж — этот вид внесён в Красную книгу Московской области.
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«Ещё в 1925 году ученые сельхозакадемии имени Тимирязева провели на территории дендропарка комплекс научных исследований. В это время в парке насчитывалось более 500 видов деревьев и кустарников. Эти живописные места привлекают множество туристов и отдыхающих, что, к сожалению, чревато нарушениями режима особой охраны. Поэтому в качестве дополнительной меры охраны ценнейших экологических систем установлена охранная зона площадью 1,6 гектара», — уточнил министр.
Общая площадь ООПТ составляет более шести гектаров. На этой территории обитает 55 видов позвоночных животных, в том числе редких. А предметами особой охраны являются луговые комплексы и обыкновенный уж — этот вид внесён в Красную книгу Московской области.
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Лев Каштанов