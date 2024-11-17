Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды

Глобальное потепление и вредные выбросы в 2024 году ставят новые рекорды, ученые ожидают роста среднемировой температуры в 1,5 градуса по Цельсию. Об этом пишет РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа с критикой теории глобального потепления, как отмечается, лишь подливают масла в огонь.