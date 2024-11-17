Глобальное потепление и вредные выбросы бьют все рекорды

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Глобальное потепление и вредные выбросы в 2024 году ставят новые рекорды, ученые ожидают роста среднемировой температуры в 1,5 градуса по Цельсию. Об этом пишет РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа с критикой теории глобального потепления, как отмечается, лишь подливают масла в огонь.
По информации агентства, за словами Трампа о глобальном потеплении, как о «величайшей афере всех времен», последуют конкретные шаги — он намерен увеличить добычу нефти, которая в США и без того превысила рекордный уровень.
Вместе с тем республиканец собирается положить конец культуре ESG, которая расшифровывается как «Экология, социальная политика и корпоративное управление». С ней компании обязывались заботиться об окружающей среде и бороться с потеплением, а в случае отказа — лишались инвестиций и кредитов.
Трамп также обещал покончить с Законом о снижении инфляции, через который американские власти должны были направить 390 миллиардов долларов на электромобили, аккумуляторы и чистую энергетику.
В России же, наоборот, не разделяют «климатическое диссидентство» 47-го президента США, ведь президент России Владимир Путин заявлял, что страна знакома с глобальным потепление не понаслышке.
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Вместе с тем республиканец собирается положить конец культуре ESG, которая расшифровывается как «Экология, социальная политика и корпоративное управление». С ней компании обязывались заботиться об окружающей среде и бороться с потеплением, а в случае отказа — лишались инвестиций и кредитов.
Трамп также обещал покончить с Законом о снижении инфляции, через который американские власти должны были направить 390 миллиардов долларов на электромобили, аккумуляторы и чистую энергетику.
В России же, наоборот, не разделяют «климатическое диссидентство» 47-го президента США, ведь президент России Владимир Путин заявлял, что страна знакома с глобальным потепление не понаслышке.
«Мы знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Оно имеет серьезные последствия. За десять лет потепление произошло на 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее — целых 0,7 плюс», — отмечал российский лидер.Ранее сообщалось, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год, а в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа из-за глобального потепления полностью растаял остров Месяцева.
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Данил Пономарев