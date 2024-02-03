Запад планирует обязать Россию выплатить долги перед конфискацией её активов

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Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония) разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя в качестве обеспечения замороженные российские зарубежные активы.
По словам авторов публикации, такая мера позволит союзникам Киева решить вопрос с финансированием Украины, не ожидая решения сложных юридических вопросов, связанных с конфискацией российских активов. Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между разными точками зрения, высказываемыми внутри G7 и Евросоюза, отмечается в материале.
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Александр Бойцов