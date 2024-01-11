Американист Блохин: Конфискация российских активов способствует продлению СВО

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Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что если США всё же конфискуют российские активы, то это продлит СВО ещё на два года.
Он пояснил, что конфискованные российские средства позволят Штатам и далее оказывать помощь Украине в спецоперации.
Он добавил, что, если такое случится, России нужно будет отвечать симметрично.
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«За время спецоперации на Украине США выделили в качестве помощи Киеву более $230 млрд. Если Вашингтон конфискует российские активы объемом в $300 млрд и передаст их Украине, то СВО продлится ещё на два года. Скорее всего, США пойдут по этому пути. Причём даже Республиканская партия не будет возражать против этого, максимум несколько замедлят процесс конфискации для создания видимости «конфронтации» с нынешним правительством», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Блохин.
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Мелисса Тимофеева