Запад требовал от Киева уступить Москве на мирных переговорах

Российская и украинская стороны на переговорах весной 2022 года сошлись во мнении, что единственным способом прекратить конфликт является организация личной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.