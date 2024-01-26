Запад требовал от Киева уступить Москве на мирных переговорах

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Российская и украинская стороны на переговорах весной 2022 года сошлись во мнении, что единственным способом прекратить конфликт является организация личной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.
Согласно книге, тогда Украина была готова отказаться от вступления в НАТО и другие военные альянсы. Взамен Киев просил гарантии безопасности со стороны России и стран-гарантов. В Стамбуле 29 марта украинская сторона представила свои предложения. Касательно Крыма предлагалось взять паузу на 15 лет, а за это время стороны должны были бы прийти к мирному решению вопроса.
Он также отметил, что западные партнеры давили на Зеленского, что бы тот согласился на дополнительные уступки ради мирного урегулирования конфликта. Однако позже президент Украины поставил на паузу правовой и дипломатический каналы связи с Россией, а военный полностью прекратил.
Уже к сентябрю 2022 года работал единственный канал, по которому обсуждались вопросы обмена пленными.
Шустер также писал, что 19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании.
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«Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только «босс» имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам», — пишет Шустер.
Уже к сентябрю 2022 года работал единственный канал, по которому обсуждались вопросы обмена пленными.
Шустер также писал, что 19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании.
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Элина Позднякова