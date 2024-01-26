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Запад требовал от Киева уступить Москве на мирных переговорах

Биограф Шустер: Запад требовал от Киева уступить Москве на мирных переговорах
26 января 2024, 10:05
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Российская и украинская стороны на переговорах весной 2022 года сошлись во мнении, что единственным способом прекратить конфликт является организация личной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.
Согласно книге, тогда Украина была готова отказаться от вступления в НАТО и другие военные альянсы. Взамен Киев просил гарантии безопасности со стороны России и стран-гарантов. В Стамбуле 29 марта украинская сторона представила свои предложения. Касательно Крыма предлагалось взять паузу на 15 лет, а за это время стороны должны были бы прийти к мирному решению вопроса.

«Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только «босс» имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам», — пишет Шустер.


Он также отметил, что западные партнеры давили на Зеленского, что бы тот согласился на дополнительные уступки ради мирного урегулирования конфликта. Однако позже президент Украины поставил на паузу правовой и дипломатический каналы связи с Россией, а военный полностью прекратил.

Уже к сентябрю 2022 года работал единственный канал, по которому обсуждались вопросы обмена пленными.

Шустер также писал, что 19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании.

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В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76
26 января 2024, 10:12

Фото: iStock/Viktor Sidorov

В ООН прошло заседание Совета безопасности по сбитому под Белгородом военному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что представителем Москвы на заседании выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что к трагедии может быть причастна военная техника западных стран.

В таком случае, по мнению представителя РФ, ситуация для Запада ухудшится, так как государства, причастные к этому террористическому акту, станут прямыми соучастниками преступления.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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На Украине считают, что Зеленский утратил контроль над собой
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потерял контроль над собой
26 января 2024, 09:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский потерял над собой контроль в своем стремлении устранить главкома ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский просто находится в ярости и бешенстве, что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом. Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.

По его мнению, Зеленский «очень мелочный» и не готов мириться с конкуренцией, а интриги и склоки — это любимая его сфера. Соскин добавил, что из-за тяги украинского лидера к внутренним конфликтам его совершенно перестала волновать ситуация на линии боевого соприкосновения. При этом эксперт выразил уверенность в том, что борьба внутри украинских властей будет продолжаться.

Соскин призвал украинцев задуматься над прекращением огня, чтобы остановить «изуверский путь» Зеленского.

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Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Выход США из Ирака может затянуться
26 января 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Власти Ирака уведомили Москву, что США планируют начать вывод своих военных из страны. Однако этот процесс может затянуться на долгие годы.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Ранее министр обороны Ирака Сабит аль-Аббаси сообщал о создании двумя странами специального комитета, который будет курировать вопросы вывода американских войск из ближневосточной страны. Он также подчеркнул, что иракские вооружённые силы и службы безопасности готовы полностью взять контроль над ситуацией в стране в свои руки, после того, как будут выведены войска международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*.

Лаврентьев также напомнил, что незаконное военное присутствие Соединённых Штатов в Сирии является постоянной причиной нестабильной обстановки в стране. По его мнению, вывод американских войск из Ирака может затянуться на долгие годы, потому что Пентагон просто не готов к этому. Такое промедление также не будет способствовать установлению прочного мира в регионе, заключил спецпредставитель президента РФ.

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Ельцин считал, что РФ должна первой вступить в НАТО, следует из секретных документов
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении
26 января 2024, 07:29

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Бывший президент России Борис Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. Такие данные приводятся в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.
«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — приводятся слова Ельцина в рассекреченных документах.

По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Тогда Клинтон очень сдержанно ответил, что Россия – величественная страна, однако ничего о создании предложенного Ельциным объединения в ответе не значилось. Тогда же президент США заявил своему российскому коллеге об «уникальной возможности», которая станет возможна для обеих стран в случае развития отношений по намеченному курсу. Он считал, что Россия и США «могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше».

В 1999 произошло расширение НАТО, тогда в него вошли Польша, Чехия и Венгрия.

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РФ сделает все, чтобы виновные в крушении Ил-76 были наказаны
Полянский: РФ сделает все, чтобы виновные в крушении Ил-76 понесли наказание
26 января 2024, 07:10

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Москва обязательно сделает все для того, чтобы ответственные за катастрофу Ил-76 были наказаны. Такле заявление сделал на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«Со своей стороны сделаем все для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — заявил Полянский.

По его словам, все данные о крушении Ил-76, полученные в результате расследования, указывают на заранее продуманное преступление киевских властей, так как украинская сторона была заранее уведомлена о маршруте и способе транспортировки пленных на место, где планировался дальнейший обмен.

Полянский подчеркнул, что Россия выяснит, какое оружие было использовано для поражения воздушного судна. Если выяснится, что ВСУ использовали ЗРК Patriot или IRIS-T, тогда США или Германия также будут являться соучастниками преступления.

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Антиправительственные митинги начались в Словакии
Десятки тысяч протестующих в Словакии требуют остановить уголовную реформу
26 января 2024, 05:53

Фото: iStock/Wirestock

Десятки тысяч протестующих в Словакии выступили против уголовной реформы, внедряемой правительством премьер-министра Роберта Фицо, и требуют его немедленной остановки, сообщает портал Sme.
Наряду с прекращением реформы, участники акций протеста выдвигают требование об отставке правительства. За массовыми митингами стоят либеральные партии парламентской оппозиции, лишившиеся власти в Словакии после прошедших парламентских выборов, считает издание.

СМИ подчеркивают, что с конца 2023 года в стране активно проходят антиправительственные протесты, вызванные решением кабинета министров отменить деятельность специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года.

По мнению кабинета, эта прокуратура систематически нарушала гражданские права и злоупотребляла своими полномочиями.

Против отмены прокуратуры высказались также посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а также президент Словакии Зузана Чапутова.

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Нарышкин обвинил Запад в планах устроить революцию в России
Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России, но у него не получится
26 января 2024, 05:28

Фото: kremlin.ru

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости обвинил Запад в попытках провести революцию в России, однако подчеркнул, что эти усилия не приведут к успеху.
«С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество, искренне поверило в мощь своей технологии свержения так называемых неугодных режимов», — подчеркнул Нарышкин.
Глава СВР отметил, что на счету Запада уже имеются примеры «арабской весны» с ее хаосом, большим количеством жертв и разрушениями, а также евромайдана на Украине, последствия которого ощущаются и по сей день.

По мнению Нарышкина, западные страны, испытывая «головокружение от успехов», пытаются реализовать аналогичные сценарии в России, но он утверждает, что эти усилия обречены на провал.

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Выступление представителя Киева в СБ ООН по сбитому Ил-76 назвали параноидальным
Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 параноидальным
26 января 2024, 05:24

Фото: iStock/Askolds

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский оценил выступление зампостпреда Украины в Организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН, посвященном сбитому российскому Ил-76.
Российский дипломат назвал его параноидальным и бредовым, передает РИА Новости.

«Я, на самом деле, не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — отметил Полянский.
Дипломат также предположил, что Гайовишин была настроена продолжать распространение ложной информации и защищать киевские власти. По его словам, списки украинских военнопленных, предназначенных для обмена, были заранее опубликованы, и Киев обладал соответствующей информацией.

Ранее Полянский заявил, что в случае подтверждения использования Украиной зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или IRIS-T для атаки на российский Ил-76, сбитый в Белгородской области, США и ФРГ могут быть причастными к теракту.

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Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике
26 января 2024, 03:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что «милитаристские настроения» в странах Прибалтики представляют стратегическую угрозу для Калининграда. По его мнению, это обстоятельство требует принятия дополнительных мер для обеспечения надежной безопасности России.
Песков высказал мнение о том, что в странах Прибалтики «преобладают русофобские настроения», и они активно увеличивают военные объекты и военную технику на своей территории. В ходе выступления на Первом канале он подчеркнул наличие опасности, особенно в стратегическом аспекте, учитывая милитаристские тенденции в Европе.

Напомним, 25 января президент Владимир Путин посетил Калининградскую область, где встретился с губернатором Антоном Алихановым и пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта. Песков подчеркнул, что данное посещение было запланированным и не являлось «месседжем» для стран НАТО.

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