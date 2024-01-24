В России удивились участию Швейцарии в урегулировании конфликта на Украине

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Россия была удивлена словам МИД Швейцарии о поиске урегулирования конфликта на Украине по результатам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Совбеза ООН. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис от обсуждения того, следует ли Украине отказаться от запрета на проведение переговоров с Россией. Он подчеркнул, что сейчас неподходящее время для затрагивания данного вопроса.
Захарова добавила, что была крайне удивлена тем, что МИД Швейцарии находится в поиске путей формулирования переговорного процесса по Украине.
Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчернкула, что Швейцария в настоящее время отказывается от нейтралитета в вопросе вооружённых конфликтов. По её словам, власти страны идут на такие шаги из-за западных государств.
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Захарова добавила, что была крайне удивлена тем, что МИД Швейцарии находится в поиске путей формулирования переговорного процесса по Украине.
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Анастасия Чинкова