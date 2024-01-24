В Госдуме оценили вероятность переговоров с Киевом после крушения Ил-76

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
О переговорах с Украиной, сбившей самолёт Ил-76, не может идти и речи. Об этом в своём Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Он подчеркнул, что никаких переговоров с киевским режимом проводится не будет, «только тюрьма и уничтожение».
По словам Толстого, украинским властям уже всё равно, кого убивать – своих или чужих. В связи с этим, депутат задался вопросом о том, понимают ли это те, кто продолжает снабжать ВСУ оружием.
Минобороны РФ сообщало, что в среду утром самолёт ВКС России Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На его борту находились 65 украинских военнопленных, а также несколько членов экипажа. Все они скончались на месте.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолёт был подстрелян тремя украинскими ракетами. А депутат Заварзин утверждает, что случившееся является заранее спланированным террористическим актом.
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По словам Толстого, украинским властям уже всё равно, кого убивать – своих или чужих. В связи с этим, депутат задался вопросом о том, понимают ли это те, кто продолжает снабжать ВСУ оружием.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолёт был подстрелян тремя украинскими ракетами. А депутат Заварзин утверждает, что случившееся является заранее спланированным террористическим актом.
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Анастасия Чинкова