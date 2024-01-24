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В Госдуме оценили вероятность переговоров с Киевом после крушения Ил-76

Толстой: переговоров с Киевом не будет, только тюрьма и уничтожение
24 января 2024, 14:53
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

О переговорах с Украиной, сбившей самолёт Ил-76, не может идти и речи. Об этом в своём Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Он подчеркнул, что никаких переговоров с киевским режимом проводится не будет, «только тюрьма и уничтожение».

По словам Толстого, украинским властям уже всё равно, кого убивать – своих или чужих. В связи с этим, депутат задался вопросом о том, понимают ли это те, кто продолжает снабжать ВСУ оружием.


Минобороны РФ сообщало, что в среду утром самолёт ВКС России Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На его борту находились 65 украинских военнопленных, а также несколько членов экипажа. Все они скончались на месте.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолёт был подстрелян тремя украинскими ракетами. А депутат Заварзин утверждает, что случившееся является заранее спланированным террористическим актом.

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#госдума
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#переговоры
#крушение
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Опубликован список украинских военнопленных с борта упавшего Ил-76
Симоньян опубликовала список украинских военных с борта упавшего Ил-76
24 января 2024, 15:27

Фото: iStock/Olena_Z

Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале список украинских военнопленных, которые находились на борту потерпевшего крушение ​Ил-76.


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#военные
#плен
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#россия
#украина
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Политолог Орлов: США хотят вернуть прежнее влияние на Балканах
24 января 2024, 15:24

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов объяснил желанием США вернуть прежнее влияние на Балканах проект повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
«США теряют свои позиции на Балканах и теперь хотят их вернуть. Это особенно ярко проявилось в Сербии, на парламентских выборах, где местное население поддержало действующую власть. <…> Это попытка повлиять не только на мнение албанцев, но и на жителей Косова», — отметил в беседе с RT Орлов.

Ранее сообщалось, что посольство США в Тиране намерено реализовать повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».

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#сша
#сми
#политика
#проект
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«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76
Медведев назвал уничтожение Ил-76 внутриполитической борьбой элит в Киеве
24 января 2024, 15:04

Фото: kremlin.ru

Сбитый в Белгородской области военный самолёт Ил-76 – это результат внутриполитической борьбы киевских элит, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, около 11 часов утра в Белгородской области бвл сбит военный самолёт Ил-76. На нём летели 65 украинских пленных, которых планировали обменять на россиян, шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все, кто находился на борту, погибли.

«История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта», — прокомментировал трагедию Медведев.

По словам политика, сбитый Украиной самолёт с её же гражданами — это только начало. Киевские власти будут продолжать убивать своих же граждан и стирать в пыль города в своей стране ради достижения власти и денег, считает Медведев.

«Светлая память нашим лётчикам. Они герои», — написал Медведев.

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#дмитрий медведев
#белгород
#самолет
#всу
#киев
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В Чехии обсудили возвращение Украине утраченных территорий
Президент Чехии: Украина в ближайшем будущем не вернёт утраченные территории
24 января 2024, 14:36

Фото: iStock/alzay

Украина в ближайшее время не сможет вернуть утраченные территории. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.
По его словам, страна сейчас находится в такой ситуации, при которой она не способна вытеснить Россию со своих территорий.

Также чешский президент призвал украинских властей трезво оценивать ситуацию, поскольку Россия отнюдь не простой противник.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что в этом году украинская армия не получит какого-либо уникального вооружения от западных союзников. Единственное, что могут поставить страны Запада – это списанное или полусписанное оружие, которое активно поставляли США и Евросоюз.

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#чехия
#украина
#страны
#вооружение
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США планирует «повысить» квалификацию албанских журналистов
24 января 2024, 14:33

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Посольство США в Тиране намерено реализовать повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
Так, СМИ Албании «научат» писать «независимые» материалы. Предполагается, что проект приведёт к большей осведомлённости населения и прозрачности работы госучреждений страны.

«Этот проект направлен на повышение квалификации албанских журналистов и студентов факультетов журналистики, что позволит им лучше следить за деятельностью государственных органов и государственными расходами, а также повысит уровень подотчётности государственных учреждений Албании», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время США планируют принять участи в учениях Steadfast Defender 2024. Как пишет военный эксперт Юрий Кнутов для argumenti.ru, одной из их основных задач будет переброска американских военнослужащих в Европу. Кроме того, специалист отметил, что американские военные помимо основных учебно-боевых задач отработают и специфические.

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#сша
#военные
#проект
#сми
#страны
#посольство
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Минобороны Украины не признало ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом
24 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Silent_GOS

Министерство обороны Украины отказалось признавать ответственность за крушение российского военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Минобороны РФ сообщало, что 24 января в 11:00 в Белгородской области потерпел крушение российский военный самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, которые следовали на процедуру обмена. Все члены экипажа и солдаты ВСУ погибли.

В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что пока не могут подтвердить, что самолёт ВКС России был подбит украинскими военными. Минобороны в настоящее время выясняет информацию.

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#украина
#самолет
#крушение
#белгород
#всу
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Слуцкий назвал ответственных за крушение Ил-76 под Белгородом
Слуцкий: США и Евросоюз несут ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом
24 января 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

США и Евросоюз несут ответственность за крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
По его словам, мировое сообщество должно понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине. А вся ответственность за ликвидацию военнопленных и членов экипажа, которые осуществляли гуманитарную миссию, лежит на США и Евросоюзе.

Также Слуцкий поддержал предложение своего коллеги Андрея Картаполова о том, что киевский режим следует признать террористическим, а украинских политиков во главе с Зеленским – «террористическая ячейка».

24 января около 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Все члены экипажа и пассажиры погибли.

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#крушение
#самолет
#белгород
#госдума
#сша
#евросоюз
#украина
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Госудума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
24 января 2024, 13:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в первом чтении приняла законопроект о лишении имущества за фейки о российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства.
Отмечается, что поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Согласно пояснительной записке, конфискация денег, имущества и иных ценностей будет производиться для пресечения финансовой поддержки преступлений, направленный против безопасности России.

Также с этими целями предлагается лишать по решению суда специального, воинского или почётного звания, а также государственных наград лиц, которые совершили действия, направленные против России.

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#госдума
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#вс рф
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Перенджиев: Украина не получит уникального оружия от Запада в 2024 году
24 января 2024, 13:32

Фото: iStock/undefined undefined

В 2024 году Украина не получит никакого уникального оружия от западных союзников, считает военный политолог Александр Перенджиев. Об этом он сообщил в беседе с Lenta.ru.
«Они хотят нам сказать про какое-то необычное оружие. Но они просто играют с нами в информационную игру и в запугивание. Никакого супероружия у Запада нет», — заявил Перенджиев.

При этом, по словам эксперта, даже если Запад и обладает неким уникальным оружием, то оно, очевидно, стоит очень дорого, и делиться им с Украиной союзники не станут.

Перенджиев напомнил, что оружие, которое США и Евросоюз поставляют в помощь Вооружённым силам Украины, находится либо в списанном, либо в полусписанном состоянии.

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#сша
#оружие
#евросоюз
#запад
#украина
#всу
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