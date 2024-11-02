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В ходе рабочей поездки в Крым помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, это происходит в ущерб законным интересам России. Патрушев подчеркнул, что исторические факты указывают на то, что оттеснение России от черноморских берегов всегда рассматривалось англосаксонской политикой как одна из ключевых задач. Он отметил, что текущие действия коллективного Запада можно расценивать как продолжение этой традиции.
Заявления Патрушева были сделаны на совещании с командованием Военно-Морского Флота России и Черноморского флота, где обсуждались вопросы безопасности и стратегии на Черном море.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ. Соответствующий документ был представлен на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.
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«Вот и сегодня коллективный Запад во главе с США вынашивает планы по установлению в Чёрном море и по его периметру собственного долгосрочного присутствия в ущерб законным интересам нашей страны», — пояснил он.
Заявления Патрушева были сделаны на совещании с командованием Военно-Морского Флота России и Черноморского флота, где обсуждались вопросы безопасности и стратегии на Черном море.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ. Соответствующий документ был представлен на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем коллегии стал помощник президента Николай Патрушев.
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Дарья Осипова