Фото: сайт Кремля
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации, передает ТАСС.
По мнению Патрушева, активное продвижение в информационном поле стереотипов, моделей поведения и идеологий Запада способствует размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни. При этом утрачивается самобытность и национальное самосознание, добавил секретарь Совета безопасности.
Патрушев отметил, что Киев является наиболее ярким примером, который демонстрирует все вышеупомянутое.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не выжить без помощи Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Патрушев отметил, что Киев является наиболее ярким примером, который демонстрирует все вышеупомянутое.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не выжить без помощи Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова