Патрушев раскрыл цель анонса «массовой атаки» со стороны ВСУ

Фото: сайт Кремля
Анонс «массовой атаки» со стороны ВСУ был сделан для того, чтобы испортить праздник в честь инаугурации президента России. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в беседе с ТАСС.
Однако, подчеркнул он, киевским властям, как бы они не старались, этого сделать не удалось.
Ранее сообщалось, что украинские войска готовят массированный удар по территории России рано утром 7 мая. В частности, речь шла о запуске свыше 50 беспилотников и десятка дальнобойных ракет.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония с участием около 2000 тысяч приглашённых гостей прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Путин принёс присягу народу и вступил на пост главы государства, который он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
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Ранее сообщалось, что украинские войска готовят массированный удар по территории России рано утром 7 мая. В частности, речь шла о запуске свыше 50 беспилотников и десятка дальнобойных ракет.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония с участием около 2000 тысяч приглашённых гостей прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Путин принёс присягу народу и вступил на пост главы государства, который он будет занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
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Анастасия Чинкова