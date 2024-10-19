Запад встревожен растущим военным сотрудничеством России и Китая

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Министры обороны стран G7 обвинили Китай в том, что он якобы поставляет в Россию товары двойного назначения, чем оказывает ей военную поддержку. Соответствующее заявление опубликовано в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе. Главы Минобороны «Большой семерки» также выразили свою обеспокоенность растущим уровнем военного сотрудничества России и Китая.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты и оборудование для вооружений», — отмечается в документе.Товары двойного назначения, согласно заявлению министров обороны стран «Большой семерки», существенно помогают российскому оборонному сектору, в результате чего Россия может и дальше продолжать участвовать в конфликте на Украине.
«Мы выражаем обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями, возникающими в результате укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией», — заключили министры.Читайте также:
Главы Минобороны стран G7: Фото: iStock/
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