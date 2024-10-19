Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение ВСУ на удары вглубь России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что обсудит с министрами разрешение для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.
«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — пояснил он.Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что разрешение бить вглубь РФ дальнобойным оружием союзники Киева будут принимать самостоятельно. По его словам, при этом не нужно фокусироваться на каком-то одном виде оружия, так как конкретное вооружение не способно изменить ситуацию. Рютте добавил, что одни британцы тратят на помощь Киеву три миллиарда фунтов стерлингов в год, Вашингтон согласовал помощь на восемь миллиардов долларов. Кроме того, большой вклад в этом вопросе принадлежит Дании, ФРГ и Франции, а также другим странам-участницам НАТО.
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