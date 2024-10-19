В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО

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Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что присоединение Украины к НАТО в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Полищук отметил, что Москва регулярно предупреждает об опасности вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, если это произойдет, то такой шаг сделает неизбежным непосредственное вовлечение блока в боевые действия против РФ и приведет к неконтролируемой эскалации.
Дипломат выразил надежду, что в руководстве альянса есть здравомыслящие политики, которые осознают, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в НАТО.
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Екатерина Коршунова