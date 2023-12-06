Путин охарактеризовал отношения России и Саудовской Аравии

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путина заявил, что у РФ с Саудовской Аравией хорошие отношения по все направлениям, в том числе в экономике.
Ранее стало известно, что Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
По его словам, на встрече важно обменяться информацией и оценить происходящее в регионе.
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.
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«У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», - заявил российский лидер.
По его словам, на встрече важно обменяться информацией и оценить происходящее в регионе.
Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.
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Элина Позднякова