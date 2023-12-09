Западные СМИ назвали причину падения уровня мирового экспорта

Фото: istockphoto/IgorSPb
В текущей ситуации существует значительный риск срыва доставки экспортируемых разными странами товаров через Панамский и Суэцкий каналы. Причины две: сильная засуха в первом случае и нападения хуситов на Корабли в Красном море во втором.
Такими неутешительными прогнозами в канун Рождества и Нового года поделились с читателями аналитики издания The Finantional Times. Понятно, что объем грузоперевозок перед праздниками возрастает: многим людям хочется порадовать подарками родных и близких, живущих в других странах. Да и торговые компании разных стран стараются вдоволь запастись товарами, пользующимися повышенным спросом в период новогодних каникул. Достаточно привести в пример Россию и мандарины.
Фото: istockphoto/zabelin
Однако в этом году праздник для многих может быть существенно омрачён. В Центральной Америке стоит небывалая засуха, из-за чего уровень воды в Панамском канале упал до критического уровня. Конечно, сразу же снизилась его пропускная способность. В районе Суэцкого канала реальную угрозу представляют йеменские хуситы, которые нападают на суда в стиле Капитана Крюка или Джека Воробья.
Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions
Генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе предупредил импортёров, что в этом году может стать вполне реальной ситуация, когда компании не получат ожидаемый товар в срок (то есть к Рождеству). Он посоветовал представителям бизнеса быть готовыми к тому, чтобы понести убытки.
Читайте также:
Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море
Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море
Хуситы дали обещание по экипажу захваченного судна
Фото: istockphoto/zabelin
Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions
Генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе предупредил импортёров, что в этом году может стать вполне реальной ситуация, когда компании не получат ожидаемый товар в срок (то есть к Рождеству). Он посоветовал представителям бизнеса быть готовыми к тому, чтобы понести убытки.
Читайте также:
Пентагон сообщил о трёх нападениях за день на коммерческие суда в Красном море
Американский эсминец подвергся атаке беспилотниками из Йемена в Красном море
Хуситы дали обещание по экипажу захваченного судна
Александр Бойцов