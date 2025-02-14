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Командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне в Курской области, перебрасывая туда иностранных наемников. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с NEWS.ru. По его словам, но и их не хватает, потому иностранцев смешивают с мобилизованными из Днепропетровска и Полтавы.
«В подразделениях ВСУ получается сборная солянка, и бойцы элементарно не могут найти общий язык. Даже грамотные командиры в такой ситуации вряд ли могут обеспечить хорошую подготовку и правильное слаживание личного состава. Есть все шансы, что курский плацдарм станет могильником для ловцов военной удачи из других стран», — пояснил эксперт.Алехин добавил, что ВСУ с трудом удерживают позиции под Курском из-за натиска российской армии. Их попытки контрнаступления под Суджей, по его мнению, должны были расширить плацдарм и обезопасить пути снабжения, но обернулись крахом.
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