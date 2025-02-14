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ВС РФ приближаются к Судже и теснят ВСУ в Курской области: последние новости СВО на 14 февраля

Фото: iStock/aleks0649

Фото: iStock/aleks0649

Россия продолжает наступательные действия, в то время как Украина теряет свои позиции. Российские войска продвигаются на Угледарском и Покровском направлениях, укрепляя контроль над стратегическими пунктами. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».


Курская область


С наступлением холодов активность дронов на Курском направлении значительно возросла. Российские беспилотники регулярно патрулируют трассу Сумы – Суджа, что создает серьезные трудности для логистики украинских войск. В ответ ВСУ пытаются использовать лесные и грунтовые дороги для передвижения, однако эти маршруты также находятся под контролем российских БПЛА.

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ВС РФ продолжают свое наступление в западных районах. На участке Свердликово – Николаево-Дарьино – Александрия российские штурмовые отряды завершили зачистку лесополосы, ликвидировав противника. В самом Свердликово остаются небольшие группы украинских военнослужащих, окруженные российскими подразделениями.

С юга ВС РФ приближаются к Судже, особенно активно действуя в районе Махновки. Восточный участок фронта также не остается без внимания: ожесточенные столкновения фиксируются в районе Черкасского Поречного.

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Херсонское направление



За последние сутки российские военные уничтожили четыре артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, были выведены из строя несколько автомобилей, используемых украинскими подразделениями. В ответ ВСУ выпустили 45 боеприпасов по 11 населённым пунктам, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры. В Алёшкинском и Горностаевском районах зафиксированы перебои с электроэнергией.

Запорожское направление



На этом участке фронта продолжаются позиционные бои с активным использованием дронов и артиллерии. Особое внимание привлекла недавняя атака на колонну экспертов МАГАТЭ в районе Каменского, которая подверглась интенсивному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские силы применили артиллерию, минометы и дроны.

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Донецкое направление


В окрестностях Торецка продолжаются интенсивные локальные столкновения. Украинская армия организует контратаки с использованием штурмовых групп, пытаясь замедлить наступление российских сил. Зафиксировано активное минирование дорог, что создает дополнительные трудности для передвижения бронетехники. Дроновые операторы ВС РФ наносят удары по позициям противника к северу от города, а бои также ведутся в Щербиновке.

Краснолиманское направление


Российские войска продолжают активные боевые действия в районе Колодезей и Ивановки, а также фиксируются столкновения в Ямполовке. Украинские силы официально признали продвижение российских войск к западу от Макеевки на фронте шириной 4,5 км и глубиной 2 км.

Харьковское направление


В окрестностях Липцев наблюдается рост боевой активности. Вооруженные силы Украины направляют дополнительные резервы и усиливают артиллерийские обстрелы приграничной зоны. Также зафиксировано увеличение числа украинских дронов, осуществляющих атаки на позиции российских войск.

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«Вам здесь не рады»: Зеленского не пустили на саммит Африканского союза
Зеленский не смог попасть на саммит Африканского союза из-за протестов стран
14 февраля 2025, 08:29

Фото: istockphoto/PJPhoto69

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский попытался добиться приглашения на саммит Африканского союза (АС). Прорваться на форум ему не удалось, но было разрешено выступить дистанционно, что вызвало протесты среди делегатов.
Об очередном конфузе украинского лидера сообщила французская радиостанция RFI. Глава киевского режима по-прежнему пытается заручиться поддержкой и расположением государств африканского континента. В предстоящем форуме АС он увидел прекрасную возможность выступить перед представителями стран Африки и попытаться склонить их на свою сторону.

Однако приглашения на мероприятие Зеленский не получил, хотя и упрямо его добивался. Тогда африканцы разрешили ему принять участие в работе конференции дистанционно, что вызвало недовольство и протесты среди многих делегатов. В частности, президент Анголы Жоау Лоуренсу заявил, что не хочет начинать свой первый день в должности председателя Африканского союза с выступления Зеленского.

«Это решительно невозможно», — подчеркнул он.

Форум АС начнётся 15 февраля в столице Эфиопии Адмс-Абебе. Директор департамента Африки министерства иностранных дел России Анатолий Башкин ранее говорил, что представители стран Запада и Украины в попытках ограничить влияние России в странах Африки не брезгуют даже открытым шантажом представителей государств чёрного континента.

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#украина
#африка
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Вэнс: США могут отправить войска на Украину, если провалятся переговоры
14 февраля 2025, 07:52

Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Соединенные Штаты полностью не исключают вариант отправки войск на Украину, если текущие переговоры не будут проходить «добросовестно». Это заявление было сделано в интервью для издания The Wall Street Journal.
Вэнс подчеркнул важность достижения стабильного и справедливого соглашения по украинскому вопросу и выразил надежду на возможность перезагрузки отношений с Россией в случае успешного разрешения конфликта.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Президент США Дональд Трамп обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил инициативы для мирного урегулирования конфликта, заявив, что Россия немедленно прекратит огонь и готова к переговорам при выполнении ряда условий. К ним относятся: официальное отказ Украины от стремления вступить в НАТО, вывод ВСУ из новых российских регионов, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие безъядерного статуса. Кроме того, Путин упомянул о необходимости отмены антироссийских санкций.

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#россия
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#сво
#всу
#рф
#пво
#переговоры
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ПВО России перехватила 50 украинских беспилотников за ночь
14 февраля 2025, 07:23

Фото: iStock/sommersby

В результате активных действий дежурных средств противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, 41 БПЛА был сбит над Белгородской областью, 5 — над Воронежской областью, а 4 — над Ростовской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#бпла
#всу
#пво
#дроны
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Рогов призвал признать зверства ВСУ в Курской области геноцидом
Член ОП Рогов: зверства ВСУ в Курской области нужно признать геноцидом
14 февраля 2025, 07:21

Фото: iStock/N-sky

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов сделал заявление о необходимости признания действий украинских вооруженных сил в оккупированной части Курской области как геноцида. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что зверства, совершенные в таких населенных пунктах, как Коренево, Русское Поречное и Николаево-Дарьино, демонстрируют массовые убийства людей на национальной основе.

«Преступления, совершенные украинскими боевиками, показывают целенаправленные и ничем не оправданные убийства русских граждан», — заявил Рогов в интервью.

Помимо этого, он выразил уверенность, что истинный масштаб этих зверств еще предстоит установить.

Рогов также сообщил о планах по переводу собранной информации на другие языки с целью распространения ее по всему миру, чтобы международное сообщество могло узнать о происходящих событиях и истинном лице режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что военные преступления украинских сил должны быть признаны актом геноцида, сравнив их с преступлениями фашистов во время Великой Отечественной войны.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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#сша
#военные
#бпла
#люди
#всу
#рогов
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Сорвался полет госсекретаря США Рубио в Мюнхен, где планировалась встреча с РФ
14 февраля 2025, 06:43

Фото: iStock/rebius

Из-за технических неполадок сорвался перелет госсекретаря США Марка Рубио в Мюнхен, где должны были состоятся переговоры американской стороны с РФ. Об этом пишут в Daily Mail.
«Рейс, которым летит Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планируемой встрече представителей России и Штатов 14 февраля. Диалог должен был пройти на Мюнхенской конференции по безопасности. Отмечалось, что на данную встречу была приглашена и украинская сторона. Американский президент уточнил, что представители всех государств пока остаются неизвестными.

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