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Россия продолжает наступательные действия, в то время как Украина теряет свои позиции. Российские войска продвигаются на Угледарском и Покровском направлениях, укрепляя контроль над стратегическими пунктами. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
С наступлением холодов активность дронов на Курском направлении значительно возросла. Российские беспилотники регулярно патрулируют трассу Сумы – Суджа, что создает серьезные трудности для логистики украинских войск. В ответ ВСУ пытаются использовать лесные и грунтовые дороги для передвижения, однако эти маршруты также находятся под контролем российских БПЛА.
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ВС РФ продолжают свое наступление в западных районах. На участке Свердликово – Николаево-Дарьино – Александрия российские штурмовые отряды завершили зачистку лесополосы, ликвидировав противника. В самом Свердликово остаются небольшие группы украинских военнослужащих, окруженные российскими подразделениями.
С юга ВС РФ приближаются к Судже, особенно активно действуя в районе Махновки. Восточный участок фронта также не остается без внимания: ожесточенные столкновения фиксируются в районе Черкасского Поречного.
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Херсонское направление
За последние сутки российские военные уничтожили четыре артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, были выведены из строя несколько автомобилей, используемых украинскими подразделениями. В ответ ВСУ выпустили 45 боеприпасов по 11 населённым пунктам, что привело к повреждениям гражданской инфраструктуры. В Алёшкинском и Горностаевском районах зафиксированы перебои с электроэнергией.
Запорожское направление
На этом участке фронта продолжаются позиционные бои с активным использованием дронов и артиллерии. Особое внимание привлекла недавняя атака на колонну экспертов МАГАТЭ в районе Каменского, которая подверглась интенсивному обстрелу со стороны ВСУ. Украинские силы применили артиллерию, минометы и дроны.
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Донецкое направление
В окрестностях Торецка продолжаются интенсивные локальные столкновения. Украинская армия организует контратаки с использованием штурмовых групп, пытаясь замедлить наступление российских сил. Зафиксировано активное минирование дорог, что создает дополнительные трудности для передвижения бронетехники. Дроновые операторы ВС РФ наносят удары по позициям противника к северу от города, а бои также ведутся в Щербиновке.
Краснолиманское направление
Российские войска продолжают активные боевые действия в районе Колодезей и Ивановки, а также фиксируются столкновения в Ямполовке. Украинские силы официально признали продвижение российских войск к западу от Макеевки на фронте шириной 4,5 км и глубиной 2 км.
Харьковское направление
В окрестностях Липцев наблюдается рост боевой активности. Вооруженные силы Украины направляют дополнительные резервы и усиливают артиллерийские обстрелы приграничной зоны. Также зафиксировано увеличение числа украинских дронов, осуществляющих атаки на позиции российских войск.
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