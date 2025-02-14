Марочко: российские войска отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
По словам военного эксперта Андрея Марочко, российской армии удалось отбить все контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщают РИА Новости.
«За двое суток противник силами РТГр предпринял ряд штурмовых действий позиций ВС РФ в районах населенных пунктов Старица и Волчанск <...> Все атаки украинских боевиков были отбиты, прорыва нашей оборонительной линии не допущено», — поделился Марочко с агентством.
Данная информация бы представлена экспертом на основе разведданных и своих источников. К тому же Марочко уточнил, что украински войска в ходе контрнаступлений использовали артиллерию, беспилотники и пикапы.
Читайте также:
Российский расчет «Панциря-С» уничтожил 16 беспилотников ВСУ в зоне СВО
На Украине мобилизованный совершил самоубийство в военкомате
Названы регионы, на которые могут готовить наступление ВСУ
Иван Мусатов