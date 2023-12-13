«Здесь вам не кладбище»: Участникам СВО отказали в установке мемориальной доски в школе

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В одной из омских школ директор оказала в установке памятной доски в честь бойца, который не вернулся со специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Русская община ZOV».
Канал выложил видеоролик, где двое мужчин в камуфляже и с наградами, одна из которых напоминает награду ЧВК «Вагнер», рассказывают, чем закончилась их инициатива. Они поделились, что в школу они отправились после согласования установки доски с военкоматом и местными властями. Но директор Марина Коваленко якобы отказала им.
Один из мужчин рассказал, что был удивлен словам директора.
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Один из мужчин рассказал, что был удивлен словам директора.
«Если мы будем всех развешивать — стен не хватит, здесь вам не кладбище», —цитирует боец директора.Мужчины обратились к мэру города Сергею Шелесту, чтобы им помогли разобраться с ситуацией. В администрации Омска пояснили, что директриса не отказывала им, а только разъяснила, что нужно собрать ряд документов, а решение о размещении мемориальной доски должен утвердить Омский горсовет.
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Алина Юрчак