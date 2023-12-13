Двух учительниц из одной школы уволили за съёмки в порно

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«Я хотела получить третий диплом. У меня степень магистра по педагогике, но я собиралась стать специалистом», — цитирует издание слова Коппейдж.
При этом Гейтер и Коппейдж признались, что шум вокруг их увольнения сделал им отличную рекламу, в связи с чем количество их подписчиков увеличилось.
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