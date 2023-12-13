В Новосибирской области подростки проникли в дом и издевались над пенсионеркой

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В селе Новокремлевское Новосибирской области в дом к пенсионерке ворвались двое подростков и стали издеваться над женщиной. Об этом пишет НГС.
Издевательство над пожилой женщиной подростки снимали на видео. На одном из таких роликов молодой человек в доме пенсионерки выливает воду из стакана на печку.
Вместе с ним находится его соучастник, лица которого не видно, но голос похож на детский. Злоумышленники прыгают на кровати женщины, которая всхлипывает рядом. Ещё на одном видео у пенсионерки отбирают табурет со словами: «Ты его недостойна».
По информации издания, в правоохранительных органах узнали об издевательствах и опросили пострадавшую. В настоящее время личности подростков установлены, злоумышленников доставили в полицию.
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Вместе с ним находится его соучастник, лица которого не видно, но голос похож на детский. Злоумышленники прыгают на кровати женщины, которая всхлипывает рядом. Ещё на одном видео у пенсионерки отбирают табурет со словами: «Ты его недостойна».
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Диана Аванесян