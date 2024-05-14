Зеленский на этой неделе посетит Испанию для подписания соглашения о безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая посетит Испанию для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Об этом сообщает телеканал TVE.
Отмечается, что в пятницу король Испании Филипп VI примет Зеленского в своём дворце в Мадриде. После этого глава государства и его супруга Летисия дадут обед в честь украинского президента.
Ранее газета Pais писала, что по этому соглашению Испания будет обязана оказывать военную помощь Украине в долгосрочной перспективе, сотрудничать в обучении вооружённых сил и развитии оборонной промышленности Украины и обмениваться данными из области разведки и кибербезопасности.
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Анастасия Чинкова