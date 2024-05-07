Премьер Испании Санчес в беседе с Зеленским отметил критическую ситуацию на Украине

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Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, обратив внимание на критическую ситуацию в стране.
«Я только что разговаривал с Зеленским, чтобы подтвердить, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили критическую ситуацию на Украине и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами», — написал Санчес на своей странице в социальной сети X.
Он также добавил, что считает очень важным проведение мирной конференции по Украине, отметив, что лично отправится в Швейцарию на данное мероприятие.
Накануне министерство обороны Испании подтвердило поставку ракет Patriot, бронемашин и танков Leopard на Украину. По словам министра обороны Маргариты Роблес, ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. Согласно заявлению, в ближайшие два месяца Испания отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные машины тыла, бронетранспортеры, противотанковое оружие и полевые артиллерийские гаубицы.
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Элина Позднякова