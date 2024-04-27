Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard

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Министерство обороны Испании подтвердило поставку ракет Patriot, бронемашин и танков Leopard на Украину, сообщается на сайте ведомства.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, ракеты Patriot должны прибыть в течение четырех дней. Согласно заявлению, в ближайшие два месяца Испания отправит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные машины тыла, бронетранспортеры, противотанковое оружие и полевые артиллерийские гаубицы.
Роблес добавила, что в ближайшие месяцы также запланированы поставки боеприпасов калибра 155 мм и 120 мм.
Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские чиновники лоббируют Польшу, Румынию и Испанию на предмет поставки систем ПВО Patriot. По этой причине многие европейские страны отказали Украине в поставках Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность».
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Роблес добавила, что в ближайшие месяцы также запланированы поставки боеприпасов калибра 155 мм и 120 мм.
Ранее газета Financial Times сообщила, что украинские чиновники лоббируют Польшу, Румынию и Испанию на предмет поставки систем ПВО Patriot. По этой причине многие европейские страны отказали Украине в поставках Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность».
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Александр Климов