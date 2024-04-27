Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун отказался отвечать на вопросы журналистов о том, может ли Украина победить в конфликте с Россией. Как сообщает РИА Новости, Браун также отказался отвечать на вопросы о том, что украинская сторона была вынуждена отвести танки Abrams с передовой из-за угрозы российских беспилотников.