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Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. Об этом Берлетик сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские войска ждет серьезное поражение на фронте. По мнению Соскина, положение дел на линии боевого соприкосновения для Киева очень тяжелое, а на передовую уже были брошены последние военные ресурсы.
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