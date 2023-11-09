Зеленский считает, что собаки лучше бы справились с управлением миром

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в мире не было бы войн, если бы им руководили собаки.
Об этом он заявил на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.
Журналисты спросили Зеленского, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он выдвинул предложение отдать управление миром собакам, подчеркнув, что они бы занимались этим лучше людей.
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Журналисты спросили Зеленского, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он выдвинул предложение отдать управление миром собакам, подчеркнув, что они бы занимались этим лучше людей.
«Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», —сказал Владимир Зеленский. После чего журналисты рассмеялись.Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы Украины больше не имеют возможности и ресурсов, чтобы предпринять очередную наступательную операцию. Бывший разведчик напомнил, что большинство западных военных еще до начала контрнаступления не сулили ВСУ никакого успеха.
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Мария Фирсова